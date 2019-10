Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,276 EUR -3,03% (08.10.2019, 16:04)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,905 USD -2,61% (08.10.2019, 15:51)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.10.2019/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Tarifrunde Postbank - ver.di setzt Gespräche mit der Arbeitgeberseite fort - AktiennewsIm Tarifkonflikt zwischen der ver.di und der Postbank hat die ver.di-Tarifkommission am heutigen Montag (7. Oktober 2019) über das verbesserte Angebot der Arbeitgeberseite beraten und beschlossen, die Verhandlungen fortzusetzen, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Als neuer Verhandlungstermin wurde zwischen den Tarifparteien kurzfristig der kommende Mittwoch (9. Oktober 2019) in Königswinter abgestimmt. "Dies bietet die Chance, eine weitere Eskalation des Tarifkonfliktes abzuwenden", sagte ver.di-Verhandlungsführer Jan Duscheck. Das Ergebnis der Urabstimmung zeige, dass "die Mitglieder nach wie vor entschlossen und geschlossen hinter ihren Forderungen stehen und bereit sind, für diese zu kämpfen".ver.di hatte in der Tarifauseinandersetzung bei der Postbank vom 16. September bis 7. Oktober 2019 ihre Mitglieder in den betroffenen Unternehmen zur Urabstimmung aufgerufen. Dabei haben sich 97,7 Prozent der Mitglieder für unbefristete Streiks ausgesprochen. Mit Blick auf die nun stattfindenden Verhandlungen werde man jedoch in dieser Woche bis mindestens Mittwoch auf weitere Streiks verzichten, so Duscheck. (Pressemitteilung vom 07.10.2019)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,294 EUR -2,89% (08.10.2019, 15:50)