XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,403 EUR -0,84% (24.05.2019, 10:16)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,407 EUR -1,43% (24.05.2019, 10:32)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,23 USD -1,50% (23.05.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Zum Abschluss der Hauptversammlung am gestrigen Donnerstag hätten die Aktionäre der Führungsmannschaft der Deutschen Bank einen Denkzettel verpasst. Zwar hätten sie mehrheitlich für die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat votiert - doch teils mit miserablen Ergebnissen. Auf dem Weg aus der Krise habe Deutsche Bank-Chef Christian Sewing kurz vorher "harte Einschnitte" angekündigt.Die Anleger hätten sich vom entschlossenen Auftreten bei der Hauptversammlung zunächst nicht beeindrucken lassen- der Finanztitel sei pünktlich zum Start der Veranstaltung bei 6,35 Euro auf einen neuen Tiefstand gefallen. Am Freitag setze sich die Talfahrt zunächst fort, wobei der Dividendenabschlag zusätzlich auf dem Aktienkurs laste.Das Geldhaus schütte für das abgelaufene Geschäftsjahr elf Cent je Aktie als Gewinnbeteiligung aus, was einer Dividendenrendite von rund 1,7 Prozent entspreche. Angesichts des schwachen Chartbilds und der operativen Herausforderungen stehe der DAX-Titel derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: