Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.12.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Mit der Präsentation am Investorentag (10.12.2019) habe das Geldhaus die angepeilten Ziele im vorgestellten Strategieplan bis 2022 (Erträge in 2022e: rund 24,5 Mrd. Euro; Aufwendungen in 2022e: 17,0 Mrd. Euro; RoTE 2022e: 8%; harte Kernkapitalquote 2019-2022e: min. 12,5%) bestätigt. Zusätzlich habe die Bank bekannt gegeben, dass die interne Abwicklungseinheit (Capital Release Unit) bessere Ergebnisse aufweisen könne, als bisher erwartet, da bereits Transaktionen gestartet worden seien, die ursprünglich für 2020 eingeplant gewesen seien. Dies erachte Lennertz als positiv, da die Capital Release Unit von ihm als eine der größten Schwerpunkte im Strategieplan identifiziert werde.Negativ bewerte der Analyst jedoch, dass das Finanzinstitut im Rahmen der Präsentation eine Korrektur der geplanten Ertragslage vorgenommen habe. Demzufolge erwarte die Deutsche Bank speziell in den beiden Hauptsegmenten Privatbank und Unternehmensbank geringere Erträge als bisher eingeplant. Ursächlich dafür sei laut Unternehmensangaben die aktuelle Niedrigzinspolitik. Das Ertragswachstum solle nun +1% y/y (bisher: +2% y/y) betragen.Überraschend sei der positive Ausblick der Investmentbank, bei der nun +2% y/y (bisher: 0% y/y) Wachstum prognostiziert werde, wodurch der Stagnation des Ertragswachstums der anderen Geschäftsbereiche entgegen gewirkt werde. Im Rahmen des Investorentages habe die Bank mitgeteilt, dass die EZB die Kapitalanforderung ab dem 01.01.2020 von 11,84% auf 11,59% senke, was aus Sicht des Analysten als positiv bewertet werden könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: