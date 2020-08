Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,56 USD +1,49% (11.08.2020, 22:10)



DE0005140008



514000



DBK



DB



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.

Nach einem starken Wochenauftakt und dem Sprung über die 8-Euro-Marke gehöre die Deutsche Bank-Aktie am Mittwochmorgen erneut zu den Top-Gewinnern im DAX. Ein negativer Analystenkommentar der Berenberg könne die Erholung zunächst nicht bremsen.

Nach dem Sprung über die 8-Euro-Marke sei die 50-Tage-Linie im Bereich von 8,36 Euro nun in Reichweite. Investierte Anleger sollten dabeibleiben und auf das Kaufsignal sowie Anschlussgewinne in Richtung des nächsten Zwischenziels bei 9 Euro setzen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2020)