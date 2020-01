Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.01.2020/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Im Jahr 2019 hinkten Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank dem Gesamtmarkt meist klar hinterher, in der zweiten Jahreshälfte sind die Aktien beider Institute sogar auf neue Tiefststände gefallen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das neue Jahr starte dagegen verheißungsvoll. Am ersten Handelstag des Jahres 2020 könnten die Aktien der beiden Großbanken kräftig zulegen: Für die Deutsche Bank gehe es zwischenzeitlich um rund fünf Prozent aufwärts, bei der Commerzbank seien es sogar fast sieben Prozent. Damit würden sie sich besser schlagen als der Branchenindex EURO STOXX Banks, der mit einem Plus von fast zwei Prozent auf den höchsten Stand seit Mai 2019 klettere (Quelle: Finanzen.net).Händler hätten zudem auf die gestiegene Risikoneigung am Markt nach überwiegend soliden Einkaufsmanagerindices aus China und der Eurozone sowie einer neuerlichen geldpolitischen Lockerung der Zentralbank Chinas verwiesen. Dort hätten Papiere der Finanzhäuser ebenfalls zu den Gewinnern gezählt. Der europäische Bankensektor stehe kurz vor dem höchsten Stand seit Mai vergangenen Jahres (Quelle: boerse.ard.de).Nicht nur durch die Mitarbeiterzahl von 97.535 (Dezember 2017) stehe die Deutsche Bank AG auf Platz 25 im wichtigsten deutschen Börsenindex. Aufgrund des Börsenwertes des Frankfurter Kreditinstituts von EUR 15,1 Mrd. habe das Unternehmen eine Gewichtung von 1,31% bei der Berechnung des DAX (Stand: 23.09.2019). Am meisten Gewicht (Streubesitz-Marktkapitalisierung) im DAX hätten SAP, Linde und die Allianz (Quelle: Welt).Das Jahr des 150-jährigen Bestehens werde für die Deutsche Bank das Jahr der Wahrheit. Nach Milliardenverlusten 2019 müsse das Frankfurter Geldhaus 2020 beweisen, dass der größte Umbau in der Firmengeschichte funktioniere und die Risse im Fundament gekittet würden.Die Deutsche Bank-Aktie werde aktuell bei EUR 7,261 (02.01.2020) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 8,179 gelegen (28.01.2019), das Jahrestief bei EUR 5,777 (16.08.2019). Bei Bloomberg setze ein Analyst die Aktie auf "buy", zwölf auf "hold" und 16 Analysten würden sie auf "sell" setzen.Die Commerzbank-Aktie werde aktuell bei EUR 5,834 (02.01.2020) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 8,022 (17.04.2019), das Jahrestief bei EUR 4,658 gelegen (15.08.2019). Bei Bloomberg würden fünf Analysten die Aktie auf "buy", 13 auf "hold" und acht Analysten auf "sell" setzen. (Analyse vom 02.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link