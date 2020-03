Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,414 EUR +5,23% (19.03.2020, 09:32)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,404 EUR +5,05% (19.03.2020, 09:28)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,56 USD -3,97% (18.03.2020, 21:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank sehe wegen der Coronavirus-Krise laut Aussage des Vorstands derzeit keine größeren Auswirkungen aufs Geschäft: "Wir kommen relativ stabil durch diese Tage", habe Deutsche-Bank-Vorstand Fabrizio Campelli auf einer Branchenkonferenz in London gesagt. Einen Anlass für eine Prognosesenkung sehe er daher nicht. Das berichte die Nachrichtenagentur Reuters.Die Volkswirte der Deutschen Bank selbst würden das Bild offenbar weniger rosig sehen. Laut einer Meldung der dpa hätten sich die Strategen vom Ausmaß der Pandemie und ihren Folgen beeindruckt: Peter Hooper habe von "historisch beispiellosen Ereignissen" gesprochen. Die Wachstumsraten dürften im ersten und zweiten Quartal so stark einbrechen wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Alle Prognosen seien derzeit mit hohen Unsicherheiten behaftet.Die Deutsche Bank-Aktie lege am Doonerstag deutlich zu, nachdem es auch beim DAX grüne Vorzeichen gebe. Der Grund dafür dürfte sein, dass die EZB gestern Nacht ein neues Anleiheaufkaufprogramm bekanntgegeben habe. Neben Staatsanleihen sollten nun auch Unternehmensanleihen- und Kredite gekauft werden. Zudem solle der Firmenschutzschirm der Bundesregierung in Deutschland womöglich ausgeweitet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: