Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,681 EUR +2,92% (22.07.2020, 09:22)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,74 USD -4,32% (21.07.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe gestern in einer Ad-hoc-Meldung mitgeteilt, dass die Zahlen um zweiten Quartal besser als vom Konsens erwartet ausfallen würden. Die Aktie habe jedoch den Rückwärtsgang eingelegt und sich von der 9-Euro-Marke wieder entfernt. Auf den ersten Blick möge das verwundern. Anleger hätten jedoch anscheinend die Marktstellung der Deutschen Bank im Handelsgeschäft überschätzt. Die überragenden Zahlen der US-Großbanken in diesem Segment würden sich eben nicht eins zu eins auf europäische Banken bzw. die Deutsche übertragen lassen.Positiv zu werten an der Ad-hoc-Meldung von gestern seien allerdings die Aussagen zur harten Kernkapitalquote. Diese solle zum zweiten Quartal wieder auf 13,3% steigen und damit 90 Basispunkte über dem Analystenkonsens liegen. Für die Risikolage der Deutschen Bank im Hinblick auf die Corona-Krise sei das ein wichtiger Hinweis. Experten hätten mit einem deutlichen Rückgang gerechnet.Die charttechnische Situation der Deutsche Bank-Aktie habe sich durch den Rücksetzer gestern wieder etwas eingetrübt. Daran ändere der heutige Kursanstieg auch nichts. Der nächste wichtige Widerstand liege bei 9 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:8,663 EUR +1,95% (22.07.2020, 09:08)