NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,82 USD +1,02% (10.03.2021)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Renditeanstieg bei Anleihen sorgt für zusätzlichen Schub - AktienanalyseDie Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) klettert immer weiter nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Inzwischen notiere sie so hoch wie seit dem Sommer 2018 nicht mehr. Nicht ohne Grund: Das Bankhaus habe 2020 zum ersten zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder einen Gewinn erwirtschaftet und wolle auch 2021 schwarze Zahlen schreiben. Für zusätzlichen Schub sorge der Renditeanstieg bei Anleihen. Denn dadurch verbessere sich tendenziell das Geschäft mit Krediten und mit festverzinsten Wertpapieren. Laut Marktteilnehmern werde außerdem darauf gesetzt, dass die Insolvenzwelle infolge der Corona-Krise nicht so viel kosten werde wie befürchtet. (Ausgabe 9/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,552 EUR -1,64% (11.03.2021, 12:00)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,578 EUR -0,96% (11.03.2021, 11:52)