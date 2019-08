XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Experten von "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Rekordtief sei überwunden, die Aktienkurse würden sich wieder erholen und am Aufwärtstrend vom Donnerstag anknüpfen. Aber die stürmischen Zeiten seien noch lange nicht vorüber. Der Druck auf Paul Achleitner steige weiter. Inmitten von großen Umstrukturierungen solle der Aufsichtsratsvorsitzende nun seinen Nachfolger bestimmen. Das dauere: Seine laufende Amtszeit bis 2022 werde er mit großer Wahrscheinlichkeit beenden.Investoren stünden Achleitner größtenteils kritisch gegenüber und würden seine Versäumnisse personeller Natur verurteilen. Das spiegele sich auch im schlechtesten Ergebnis der letzten Hauptversammlung wider. Trotzdem habe er mehrheitlich Zuspruch in Höhe von 71,6 Prozent erhalten.Verantwortlich für die Versäumnisse der Deutschen Bank sei jedoch keine konkrete Person. Vielmehr würden ineffiziente Arbeitstechniken, starker innerdeutscher Wettbewerb und die nicht-überwundenen Folgen der Bankenkrise für kritische Zukunftsaussichten sorgen.