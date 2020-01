Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,724 EUR -1,34% (27.01.2020, 10:36)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,72 EUR -0,52% (27.01.2020, 10:51)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,57 USD -1,27% (24.01.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) weiterhin zu meiden.Am vergangenen Freitag sei bekannt geworden, dass der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank einziehen solle. Aus der Öffentlichkeit schlage Gabriel Kritik entgegen, auch Experten seien skeptisch. Mehrere Großaktionäre würden dagegen die Personalie unterstützen.Laut "Handelsblatt" hätten einflussreiche Investoren Gabriel für eine "gute Lösung" gehalten, da die Bank von seinem internationalen Netzwerk und seinen Kontakten in die Politik profitieren könnte. Andere würden meinen, die Berufung könnte die gesellschaftliche Akzeptanz der Deutschen Bank verbessern. "Nichts hätte die Bank nötiger", so ein Insider. Ein anderer Großaktionär nenne es eine "überraschende, aber sinnvolle Entscheidung". Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der Dekabank meine, dass Gabriel ein großes Netzwerk mitbringe, dass der zunehmend auf Deutschland fokussierten Strategie helfe.Doch nicht alle würden das so sehen. "Entscheidend ist, inwiefern die Erfahrung von Herrn Gabriel im Bankgeschäft durch das Gesamtgremium kompensiert werden kann", warne Henrik Pontzen, Leiter Nachhaltigkeit bei Union Investment. Angesichts der Komplexität und des Umfangs der Aufgabe scheine das dem Experten "zumindest fraglich". Jörg Kasten, Managing Partner der Personalberatung Boyden, fürchte zudem, dass die Hoffnung, die die Deutsche in Gabriel setze, nicht erfüllt werde: "Gute Politiker sind nicht unbedingt gute Wirtschaftslenker und umgekehrt", meine Kasten.Befürworter der Personalie Gabriel würden einwerfen, dass der ehemalige Politiker fünf Jahre dem Verwaltungsrat der staatlichen Förderbank KfW angehört und ihn zeitweise geleitet habe. Allerdings habe das Geschäft der KfW mit dem der Deutschen Bank nichts zu tun. Die KfW vergebe Kredite für Projekte, die der Staat für förderungswürdig halte. Dabei sei die Bank nicht gewinnorientiert und solle nur kostendeckend arbeiten.Anleger sollten die Deutsche Bank-Aktie im Vorfeld weiter meiden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link