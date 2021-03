Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei der Deutsche Bank schreite der Prozess der Neuaufstellung offenbar weiter voran. Die Großbank wolle einem Pressebericht zufolge die Zuständigkeiten im Vorstand neu regeln. Dabei solle u.a. Vorstandschef Christian Sewing die direkte Verantwortung für das Investmentbanking in absehbarer Zeit abgeben, habe das "Handelsblatt" unter Berufung auf mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen am Freitag berichtet. Dieser Schritt würde für Experten nicht überraschend kommen, da die Bankenaufsicht dies bereits seit längerem fordere. Die Deutsche Bank habe sich auf Anfrage der Zeitung dazu nicht äußern wollen.Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe ebenfalls über die möglicherweise anstehende Änderung berichtet. Mit diesem Schritt könne sich Sewing wieder stärker auf seine Aufgaben als Vorstandschef konzentrieren. Eine Entscheidung werde in den kommenden Monaten getroffen. Sewing habe im Sommer 2019 bei der Vorstellung seiner Strategie für den Umbau der Bank auch die Verantwortung für das Investmentbanking und die neu geschaffene Unternehmensbank übernommen.So habe er die Kürzungen in der Sparte durchsetzen wollen. Die Bankenaufsicht habe das dem Bericht zufolge damals akzeptiert, dies jedoch als Übergangslösung angesehen. Jetzt komme Bewegung in die Sache, habe die Zeitung am Freitag einen Insider zitiert. Es werde ein Stühlerücken im Vorstand geben. Unklar sei, ob die Deutsche Bank den Vorstand erweitere und einen neuen Manager für das Investmentbanking in das Gremium hole. In der Bank sei man sich allerdings bewusst, dass es ein schwieriges Signal wäre, wenn das Vorstandsgremium in Zeiten des Personalabbaus größer werde, habe es in dem "Handelsblatt"-Bericht geheißen. Alternativ könnte ein anderer der neun Vorstände die Aufgabe übernehmen.Bei der Deutschen Bank sei viel in Bewegung. Dass sich Christian Sewing nun ausschließlich auf seine originären (strategischen) Aufgaben als Vorstandsvorsitzender konzentrieren solle, dürfte dem Frankfurter Geldhaus in der noch andauernden Phase der Umstrukturierung guttun. Investierte Anleger sollten weiter dabeibleiben und hätten als nächstes Etappenziel die 11-Euro-Marke im Blick, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link