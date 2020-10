Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank sei immer wieder für Überraschungen gut, doch damit hätte niemand gerechnet. Der Konzern knüpfe an die vergangenen Quartale an und übertreffe die Prognosen der Experten deutlich. Unter dem Strich stehe ein Gewinn, der sich sehen lassen könne. Besonders eine Sparte habe mächtig aufgedreht.Analysten hätten für das dritte Quartal mit einem Vorsteuergewinn von lediglich rund 180 Millionen Euro gerechnet, was unter dem Strich 12 Millionen Euro Überschuss entsprochen hätte. Die Deutsche Bank habe Brutto jedoch satte 482 Millionen Euro und somit unter dem Strich 308 Millionen Euro erzielt. Der Erlös habe mit 5,94 Milliarden Euro ebenfalls deutlich über den Erwartungen (5,58 Milliarden Euro) gelegen. Wie "Der Aktionär" vermutet habe, habe das Investmentbanking einen guten Teil zum Quartalserfolg beigesteuert.Seit Jahren habe der Bereich Marktanteile verloren. Im Sommer 2019 sei dann der Ausstieg aus dem globalen Aktienhandel angekündigt worden. Im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren sei die Bank aber noch immer ein Player. Die Konkurrenten von der Wall Street hätten im dritten Quartal im Schnitt einen Zuwachs beim Handelsgeschäft mit Währungen und Anleihen von 25 Prozent erzielt. Die Deutsche Bank habe nun 47 Prozent geschafft.Was die Risikoseite der Bank angehe, sei es ebenfalls besser als gedacht gelaufen. Die harte Kernkapitalquote sei mit 13,3 Prozent unverändert geblieben und habe somit 285 Basispunkte über der Mindestanforderung der Aufsicht gelegen. Experten hätten einen Rückgang erwartet. Weniger stark als befürchtet seien zudem die Rückstellungen für Kreditausfälle angestiegen. Mit 273 Millionen Euro sei die Bank unter ihrer eigenen Guidance von 300 Millionen und den von Analysten erwarteten 339 Millionen Euro geblieben.Deutschland stehe kurz vor neuen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und die europäischen Nachbarländern würden denselben Weg gehen. Die Deutsche Bank sei bisher jedoch überraschend gut durch diese schwierige Phase gekommen, die Eigenkapitalausstattung sei aktuell kein Thema mehr und größere Kreditausfälle seien ausgeblieben.Mutige Anleger können noch einsteigen, alle anderen bleiben dabei und beachten den Stopp bei 5,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link