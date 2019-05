Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nachdem die Fusion mit der Commerzbank geplatzt sei, müsse die Deutsche Bank wieder alleine zurechtkommen. Viele Experten würden fordern, das Investmentbanking noch weiter zu schrumpfen. Doch es müssten nicht nur die Kosten sinken, sondern unter dem Strich auch mehr rumkommen. Deshalb fahre die Deutsche Bank eine neue Strategie.Dazu gehöre auch das aktuelle Angebot von 0,75 Prozent Zinsen auf Festgeld mit einer Laufzeit von sechs Monaten. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld sei das sehr viel. Die Konkurrenz von der Commerzbank biete im Vergleich dazu nur 0,01 Prozent. Doch was stecke dahinter?Die Deutsche Bank brauche neue Privatkunden, um sich unabhängiger zu machen von der turbulenten Refinanzierung am Anleihemarkt. Kleinsparer würden weniger stark auf Skandale reagieren, wie es sie bei der Deutschen Bank in den letzten Jahren zu Hauf gegeben habe. Sie würden der Bank eher die Treue als Großanleger halten. Dazu passe, dass über die letzten drei Jahre der Anteil der Retail-Anlagen steige und der über den Kapitalmarkt aufgenommene Mittelbedarf sinke.Was die Deutsche Bank nun zunehmend mache, sei die "Umschichtung von Liquiditätsüberschüssen in höherverzinsliche Anlagen", wie es im aktuellen Geschäftsbericht heiße. "Im ersten Quartal haben wir ungefähr 5 Mrd. Euro unserer Liquiditätsreserven in höher rentierliche Vermögenswerte inklusive Kredite verschoben. Wir planen, in den kommenden Quartalen weitere 20 Mrd. Euro an Liquidität zu verschieben, in Abhängigkeit vom Markt und Kundenmöglichkeiten."Die Deutsche Bank-Aktie bleibt weiter ein heißes Eisen, die Strategie überzeugt nicht - Anleger sollten sie meiden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link