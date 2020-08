XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,193 EUR +2,28% (11.08.2020, 14:32)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,23 EUR +2,75% (11.08.2020, 14:46)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,42 USD +2,17% (10.08.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank knüpfe am Dienstag an ihre Vortagesgewinne an und klettere weitere 2,5 Prozent nach oben. Nach dem Ausbruch über den Widertand bei acht Euro rücke damit nun die nächste Chartmarke in den Fokus.Im Bereich von 8,36 Euro verlaufe aktuell die 50-Tage-Linie, die es auf dem Weg nach oben noch zurückzuerobern gelte. Die 100- und 200-Tage-Linien habe der Kurs bereits im Mai überwunden.Gelinge auch noch der Sprung über die mittelfristige Trendlinie, so wäre dies ein charttechnisches Kaufsignal, das Anschlussgewinne nach sich ziehen könnte. Im Bereich von neun Euro warte dann bereits ein weiterer horizontaler Widerstand, an dem die Deutsche-Bank-Aktie im Juni und Juli bereits mehrfach nach unten abgeprallt sei.Auch wenn kurzfristig fundamentale Impulse fehlen würden, schlage sich die Aktie der Deutschen Bank derzeit wacker. Investierte Anleger bleiben dabei und setzen auf eine Fortsetzung der Erholung, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: