ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die DAX-Titel korrigiere heute. Schuld daran seien schwache Vorgaben des Gesamtmarktes, befürchtet werde eine zweite Welle der Corona-Pandemie in China. Dabei gebe es bei dem Geldhaus eigentlich gute Nachrichten, denn der Konzernumbau komme trotz der Krise weiter voran.Bereits vergangene Woche habe die Deutsche Bank gemeldet, dass das internationale Privatkundengeschäft mit dem Wealthmanagement zusammengelegt werden solle. Nun sei nach Informationen des "Handelsblatt" durchgesickert, dass dadurch 100 Millionen Euro gespart werden sollten."Dabei geht es um zusätzliche Kostensenkungen, die über die Einsparungen hinausgehen, die am Investorentag im Dezember angekündigt wurden", habe eine mit dem Sachverhalt vertraute Person gegenüber dem "Handelsblatt" gesagt. Eine Sprecherin des Instituts habe sich dazu nicht äußern wollen. Bereits bei Verkündung der Q2-Zahlen habe der Vorstand angedeutet, dass man weitere Kosten senken wolle. Laut Finanzkreisen könnten durch die Zusammenlegung der Segmente Doppelstrukturen beispielsweise im Management oder bei den Infrastrukturfunktionen beseitigt werden.Beschlossen sei bereits der Wegfall von 340 der 4.000 Jobs in der Unternehmerbank. Hintergrund sei hier auch die Integration der Firmenkundensparte der Postbank in die Unternehmerbank der Deutschen Bank. Nachgedacht werde auch über neue Filialkonzepte, vor allem eine Zusammenlegung einzelner Filialen von Deutscher Bank und Postbank.Mutige können dennoch den Rücksetzer zum Nachkaufen nutzen und beachten den Stopp bei 6,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link