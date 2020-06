Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,154 EUR +2,37% (03.06.2020, 09:35)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,13 EUR +2,32% (03.06.2020, 09:21)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,90 USD +2,42% (02.06.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe gestern wieder die 8-Euro-Marke geknackt und steige am Mittwoch bereits weiter. Damit setze das Papier die Aufholjagd der vergangenen Wochen fort. Geholfen habe hierbei auch die starke Erholung des Gesamtmarktes.Die Hoffnungen bei der Deutschen Bank lögen auf besser als erwarteten Zahlen im zweiten Quartal. An der Wall Street rolle wieder der Rubel. Das Handelsgeschäft der Investmentbanken laufe auf vollen Touren. Auch die Deutsche Bank mische mit. Vor allem im traditionell starken Handel mit Anleihen und Devisen wolle das Frankfurter Geldhaus Marktanteile gewinnen.In Deutschland werde die Wirtschaft indes kontinuierlich wieder hochgefahren und auch in anderen Ländern scheine der Peak bei den Corona-Infektionen überschritten zu sein. Das nähre die Hoffnung, dass die wirtschaftlichen Bremsspuren durch das Virus nicht so heftig ausfallen würden wie prognostiziert. In jedem Fall werde die Deutsche Bank im zweiten Quartal nochmal eine höhere Summe für erwartete Kreditausfälle zurückstellen müssen. Der Vorstand erwarte, dass die Position in der zweiten Jahreshälfte wieder abnehme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: