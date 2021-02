Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Morgen, am Donnerstag dem 4. Februar, sei es soweit. Die Deutsche Bank öffne ihre Bücher für das abgelaufene Quartal und 2020. Die Erwartungen seien mittlerweile hoch, Analysten würden unter dem Strich mit einem Gewinn für 2020 rechnen, trotz Corona und milliardenschweren Rückstellungen wegen möglicher Kreditausfälle. Der Fokus werde auf der Investmentbanking-Sparte und dem Handelsgeschäft liegen.Im dritten Quartal seien die Erträge im Handelsgeschäft bereits um 43 Prozent auf 2,40 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Dabei seien die Erträge laut Aussagen von Finanzchef James von Moltke bei fallenden Kosten gestiegen. Im vierten Quartal würden ebenfalls große Hoffnungen auf dem Handel mit Anleihen, Währungen und Derivaten ruhen. Der Analystenkonsens rechne mit Umsätzen von fast drei Milliarden Euro und damit nochmal mehr als im dritten Quartal.Trotz einer Risikovorsorge von 1,80 Milliarden Euro in 2020 würden die Experten einen Nettogewinn von 84,0 Millionen Euro prognostizieren. Im laufenden Jahr gehe indes der Umbau weiter. Weitere 100 Filialen sollten in Deutschland geschlossen werden, sodass der Konzern am Ende noch mit rund 400 Niederlassungen die Kunden berate. Der Markt werde auch auf die Kosten achten, der Vorstand habe 19,5 Milliarden für 2020 angepeilt. Bis 2022 solle die Kostenbasis bereinigt auf 16,7 Milliarden fallen.Spekulativ orientierte Anleger kaufen vor den Zahlen noch, alle anderen warten ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Wer investiert sei, sollte dabei bleiben. (Analyse vom 03.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: