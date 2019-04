XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,542 EUR +1,21% (12.04.2019, 11:02)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,518 EUR +0,99% (12.04.2019, 11:16)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,39 USD +2,19% (11.04.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe seit dem Jahr 2008 sechs Kapitalerhöhungen durchgeführt. Dabei habe der Konzern 33 Milliarden Euro einsammeln können. Die schockierende Zahl zeige, wie schnell das Finanzinstitut Geld verbrenne. Seit 2012 sei Paul Achleitner Chef des Aufsichtsrats. Doch wegen der schlechten Bilanz seiner Amtszeit werde der Unmut unter den Aktionären immer größer.Bereits im vergangenen Jahr habe die Hauptversammlung über Achleitners Zukunft abgestimmt. Damals sei der Antrag auf den Aktionär Karl-Walter Freitag zurückgegangen. Am Ende hätten nur neun Prozent der Aktionäre für eine Abberufung des Aufsichtsratschefs gestimmt.Doch Freitag bleibe hartnäckig. Auch in diesem Jahr habe er für die Hauptversammlung am 23. Mai einen Antrag zu Achleitners Ablösung gestellt. Zudem fordere er, dass der Vorstand nicht entlastet werden solle. Mehreren Vorständen solle die Hauptversammlung zudem das Misstrauen aussprechen.Deshalb bleibt die Deutsche Bank-Aktie nur auf der Watchlist, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: