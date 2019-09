Xetra-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,188 EUR +1,04% (09.09.2019, 12:53)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,188 EUR +1,14% (09.09.2019, 13:07)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,82 USD (05.09.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Geldhaus ordne knapp acht Wochen nach der Bekanntgabe der neuen Strategie ihr deutsches Firmenkundengeschäft neu. Der Vertrieb werde verkleinert und die Kannibalisierung zwischen den Marken Deutsche Bank und Postbank solle beendet werden. Derweil ziehe die Aktie an.Am 1. Oktober übernehme Stefan Bender die deutsche Unternehmensbank. Er sei bislang für das Mittelstandsgeschäft zuständig gewesen und habe sich gegen seinen Postbank-Kollegen Ralph Müller durchgesetzt, wie das Handelsblatt berichte.Grundsätzlich wolle der Konzern bei der Integration der Postbank weiter Tempo machen. In der Vergangenheit habe es oft Probleme wegen der verschiedenen Mentalitäten gegeben. Größere Entlassungen bei der Postbank sehe Bender jedoch nicht. "Die Dopplungen, die es bisher gab, sind nicht so groß, sodass wir mit keinem nennenswerten Stellenabbau in den Produkt- und Vertriebsfunktionen rechnen. Wir wollen in erster Linie wachsen."Langfristig orientierte Anleger sollten einen Bogen um die Deutsche Bank machen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Die Risiken seien aktuell unkalkulierbar. Kurzfristig können Trader aber auf weiter steigende Kurse setzen. Der DAX-Titel hat erst den Abwärtstrend verlassen und bei 7,21 Euro die 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen. Damit sei ein Kaufsignal ausgelöst worden. Auf kurze Sicht könnte von der Einführung eines Staffelzinses für Bankeinlagen bei der EZB weiterer Rückenwind kommen. Am Donnerstag falle die Entscheidung. (Analyse vom 09.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: