Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,375 EUR -0,41% (20.06.2019, 08:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,17 USD +1,27% (19.06.2019, 22:01)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.06.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Mit Ruhm haben sich die Käufer in den Aktien der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in diesem Jahr nicht bekleckert, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anscheinend habe keiner diese im Depot haben wollen. Im Gegenteil. Die Aktie sei gerade im Mai stark verkauft worden, was zu einem bärischen Ausbruch unter 7,15 EUR geführt habe. Dies habe eine Stoppwelle ausgelöst, in der sich erst bei 5,80 EUR wieder neues Kaufinteresse gezeigt habe. Mit diesem sei jedoch ein kleiner Boden geleungen, der in diesen Tagen eine Erholung eingeleitet habe. Dabei habe natürlich auch das gute Marktumfeld geholfen.AusblickVon einem großen Comeback der Bullen in den Aktien der Deutschen Bank könne momentan nicht gesprochen werden. Zumindest kurzfristig schienen diese aber wieder den Ton anzugeben. Im mittelfristig bärischen Umfeld bestünden jetzt Erholungschancen bis an die alten Unterstützungen bei 7,15 EUR. Vorgelagert könnte noch der Bereich um den EMA50 ein Ziel bilden. Inwieweit die Bullen auch mittelfristig zurückkehren könnten, bleibe noch abzuwarten. Die Gefahr neuer Rückschläge sei ohne mittelfristige Bodenbildung groß. Die aktuelle Erholung dürfte mit einer kleinen Toppbildung als auch einem nachhaltigen Rückfall unter 5,95 EUR beendet sein. (Analyse vom 20.06.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,485 EUR +2,45% (19.06.2019, 17:35)