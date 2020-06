XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,676 EUR +0,60% (10.06.2020, 12:27)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,82 USD -3,73% (09.06.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.06.2020/ac/a/d)



Der Finanzchef der Deutschen Bank, James von Moltke, habe die Katze aus dem Sacke gelassen: Die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle würden im zweiten Quartal über den Schätzungen der Analysten liegen. Die Deutsche Bank-Aktie steige aber trotzdem. Warum?Einerseits würden den Banken zahlreiche Erleichterungen bei der Regulierung winken. Zum anderen herrsche endlich Klarheit über die zu erwartenden Belastungen im zweiten Quartal durch Rückstellungen für Darlehen. Analysten hätten im zweiten Quartal mit Aufwendungen für faule Kredite von im Schnitt 630 Mio. Euro erwartet. Von Moltke habe nun klargestellt, dass der Vorstand knapp 800 Mio. Euro für April bis Juni auf die Seite lege. Auf das Gesamtjahr gesehen ändere sich damit aber nichts und das sei die gute Nachricht. Der Vorstand rechne weiterhin mit einer Risikovorsorge i.H.v. 34 bis 40 Basispunkten aller vergebenen Kredite. Insbesondere gehe man weiterhin davon aus, dass die Rückstellungen für Ausfälle ab dem dritten Quartal sinken würden.Die Risikovorsorge dürfte damit im laufenden Quartal so hoch werden wie seit 2009 zu Zeiten der Finanzkrise nicht mehr. Da die Deutsche Bank im ersten Quartal jedoch weniger als die Konkurrenz zurückgestellt habe, sei schon fast eingepreist gewesen, dass es im zweiten Quartal mehr werden würde. Die Geldschleusen seien allerdings nach wie vor weit geöffnet und die Geldpolitik dürfte im Laufe des Jahres noch aggressiver werden. Die Deutsche Bank profitiere davon deutlich im Investmentbanking mit Ihrem Handelsgeschäft. Die Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite seien zudem eine Vorsichtsmaßnahme. Wie viele Darlehen am Ende ausfallen würden, könne heute Niemand seriös sagen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.06.2020)