Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,967 EUR +3,21% (28.12.2018, 14:05)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,969 EUR +2,27% (28.12.2018, 13:59)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,81 USD (27.12.2018)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Am letzten Handelstag des Jahres würden die Aktien der Deutschen Bank und Commerzbank noch einmal Gas geben und zu den größten Gewinnern in DAX und MDAX zählen. Um für die enttäuschende Jahresperformance zu entschädigen, reiche das jedoch bei weitem nicht. Und auch 2019 drohe den Instituten weiterer Gegenwind.Erst am Donnerstag sei der Kurs der Deutschen Bank erneut deutlich abgesackt und bei 6,68 Euro auf einen neuen Tiefststand gefallen. Trotz der kurzfristigen Gegenbewegung zum Jahresausklang belaufe sich der Verlust seit dem 1. Januar allerdings auf rund 56%. Damit sei die Aktie der größte Verlierer im deutschen Leitindex, der mit einem Minus von rund 18% ebenfalls ein sehr schwaches Jahr hinter sich habe.Auch die Commerzbank-Aktie habe sich 2018 nicht mit Ruhm bekleckert: Seit Jahresanfang belaufe sich das Minus auf rund 53%. Nachdem die Aktie im September von Wirecard aus dem DAX verdrängt worden sei, führe der Absteiger mit dieser Performance die Verliererliste im MDAX an. Zumindest vor neuen Tiefstständen sei die Aktie bislang verschont geblieben.Während die Commerzbank kurz vor dem Jahresende zumindest noch ein wichtiges Zwischenziel beim Neukundenzuwachs habe abhaken können, würden bei der Deutschen Bank vor allem die Negativ-Schlagzeilen im Gedächtnis bleiben. Alleine in den letzten Monaten habe die Bank mit ihrer Verstrickung in den Geldwäscheskandal bei der Danske Bank, den Durchsuchungen im Zusammenhang mit den "Panama Papers" und Ermittlungen der EU-Kommission wegen eines illegalen Anleihe-Kartells für Schrecken bei den Anlegern gesorgt. Besonders bedenklich: Bei den Vorwürfen handle es sich keineswegs nur um Altlasten - einige würden bis in die jüngste Vergangenheit reichen.Unter den Negativmeldungen habe nicht nur das Image der Deutschen Bank gelitten - es gebe Auswirkungen auf das operative Geschäft. Speziell bei den Kunden im Privat- und Firmenkundengeschäft, auf dem künftig der Fokus liegen solle, seien die Eskapaden nicht sonderlich gut angekommen. Entsprechend habe Finanzvorstand James von Moltke für das vierte Quartal bereits Mitte Dezember Einbußen beim Umsatz in Aussicht gestellt. Die Ziele für das Gesamtjahr seien trotzdem bestätigt worden.Lichtblick für die leidgeprüften Aktionäre der Deutschen Bank könnte die Präsentation des vorläufigen Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2018 am 1. Februar werden: Dabei möchte Vorstandschef Christian Sewing den ersten Jahresgewinn seit 2014 verkünden. Damit das gelinge, habe er zuletzt weiter an der Kostenschraube gedreht.Kurzfristig habe zuletzt auch eine Neuauflage der Gerüchte über eine Fusion von Deutsche und Commerzbank für Kursfantasie gesorgt. "Der Aktionär" sei diesbezüglich allerdings skeptisch geblieben: Neben neuen operativen und bilanziellen Herausforderungen eines solchen Mammutprojekts dürften die Anteile der bisherigen Aktionäre durch die Maßnahme weiter verwässert werden. Außerdem sei offen, wie aus den beiden angeschlagenen Instituten der erhoffte Champion entstehen solle.Auch wenn bei Deutscher Bank und Commerzbank auf dem aktuellen Niveau viel Negatives eingepreist sei und beide Aktien reif für eine technische Gegenbewegung wären, sollten Anleger vorsichtig bleiben und eine nachhaltige Bodenbildung abwarten.