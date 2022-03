Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX habe sich gestern von Zinssorgen entkoppeln können, obwohl die Renditen für Anleihen weltweit weiter zugelegt hätten. Banktitel hätten davon stark profitiert, im DAX hätten sich die Aktien den Deutschen Bank an die Spitze geschoben. Die EZB dürfte indes immer mehr unter Druck geraten, es der FED gleich zu tun. Das wäre ein Segen für die Aktie.FED-Chef Jerome Powell habe am Montag angesichts einer "viel zu hohen" Inflationsrate die Möglichkeit schnellerer Leitzinserhöhungen angedeutet. So könnte der Zinssatz bei Bedarf bei den nächsten Sitzungen der Währungshüter bei Bedarf auch um jeweils mehr als 0,25 Prozentpunkte steigen. Zugleich habe Powell gewarnt, der russische Angriff auf die Ukraine könnte "bedeutende Folgen" für die globale Wirtschaft und das US-Wachstum haben.Die FED wolle laut ihrer Prognose von letzter Woche auf jeder der sechs verbleibenden Sitzungen in 2022 die Leitzinsen um 0,25 Prozent nach oben schrauben. Das sei ein starkes Signal gegen die historisch hohe Inflation - und eine Sonderkonjunktur für Finanztitel. Doch auch in Europa hätten Bankaktien gestern stark zugelegt. Gerade Investmentbanken wie die Deutsche würden im Handelsgeschäft von höheren Anleiherenditen profitieren und die Marktzinsen auch in der Eurozone weiter zulegen.Auch wenn die Inflation in der Eurozone noch nicht bei fast acht Prozent angekommen sei wie in den USA, sei die hiesige Notenbank meist der FED mit Verzögerung bei großen geldpolitischen Richtungsänderungen gefolgt. Zudem habe die Teuerungsrate zuletzt in der Währungsunion mit 5,9 Prozent ebenfalls nicht mehr tolerierbare Werte erreicht. Die EZB könnte also eher, als ihr lieb sei, zum Handeln gezwungen sein.Trader können eine Position aufbauen, alle anderen setzen die Aktie auf die Watchlist, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link