Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,947 EUR -1,53% (11.12.2020, 09:40)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,031 EUR -0,83% (11.12.2020, 09:25)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,00 USD -2,05% (10.12.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Am Ende habe es die Börse nicht so ganz überzeugt. Der Investorentag der Deutschen Bank am Mittwoch sei aufwendig inszeniert gewesen und habe mit vielen Details überrascht. Der Aktienkurs habe dann aber eine ganz andere Entwicklung gezeigt. Auch die Meinung der Analysten habe sich nicht merklich aufgehellt.So habe das Analysehaus RBC das Kursziel für die Deutsche-Bank-Aktie nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 9,00 auf 10,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "underperform" belassen. Angesichts der Abhängigkeit des Finanzinstituts vom Investment Banking sei die Prognostizierbarkeit, was die längerfristige Ergebnisentwicklung betreffe, gering, habe Analystin Anke Reingen geschrieben. Zugleich habe sie dagegen die Kostenkontrolle gelobt, weshalb sie das Kursziel angehoben habe.Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für das Papier nach dem Investorentag von 7,50 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "neutral" belassen. Es habe viele hilfreiche Informationen gegeben, was die Bank insgesamt und ihre Sparten betrifft, so Analyst Kian Abouhossein. Der Fokus bei dem Bankhaus bleibe auf den Kosten und der operativen Effizienz. Er habe seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2020 und 2022 erhöht, wenngleich er sie für 2021 gesenkt habe.Die wieder gestiegene Abhängigkeit vom Investment Banking sei augenscheinlich und werde vom Markt als Problem betrachtet. Allerdings könnte die gute Geschäftslage dort länger als gedacht anhalten, wie die gestrigen EZB-Beschlüsse zeigen würden. Gegen die Zinsflaute könne die Deutsche Bank ohnehin nur an wenigen Stellschrauben drehen. Abzuwarten bleibe, ob im Handelsgeschäft tatsächlich Marktanteile dauerhaft zurückgewonnen worden seien.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link