Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,012 EUR +2,40% (08.02.2022, 10:07)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,976 EUR +2,03% (08.02.2022, 09:53)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,66 USD -0,57% (07.02.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe seit Jahreswechsel rund 24 Prozent gut machen können. Damit gehe die Aufwärtsbewegung vom letzten Jahr rasant weiter. Allerdings wäre nun aus charttechnischer Sicht eine Korrektur gesund. Gestern schien sich auch die Bewegung nach oben abzuschwächen, so Fabian Strebin.An den positiven Grundfaktoren ändere sich aber nichts. Denn nach der Zinswende der FED in den USA und der Bank of England könnte auch die EZB einknicken: Experten würden nun trotz der Dementis der Notenbanker im Herbst einen ersten Zinsschritt erwarten. Das würde auch die Anleger der Deutschen Bank freuen. Denn obwohl das Finanzinstitut oft als Investmentbank wahrgenommen werde, sei gerade in Europa das zinsabhängige Geschäft ebenfalls wichtig.Alleine in Deutschland habe man im Privatkundengeschäft fast 20 Millionen Sparer. Würden nun die Zinsen um ein Prozent in der Eurozone steigen, dann rechne die Deutsche Bank mit 400 Millionen Euro mehr Erträgen im ersten Jahr. Im zweiten Jahr sollten dadurch schon eine Milliarde Euro mehr umgesetzt werden.Kurzfristig scheine die Deutsche Bank-Aktie fast überkauft zu sein, Rücksetzer würden wahrscheinlich. Da eine Zinswende in der Eurozone aber immer näher rücke und die Bewertung mit einem KGV von 9 für 2022 günstig sei, bleibe der Titel aussichtsreich. Investierte sollten kein Stück aus der Hand geben. Wer noch einsteigen möchte, versucht bei niedrigeren Kursen zum Zug zu kommen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: