Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Europäische Bankaktien würden aktuell frische Impulse bekommen. In einem starken Börsenumfeld habe sich etwa die Deutsche Bank-Aktie an die DAX-Spitze gesetzt. Der Sektor profitiere laut Händlern von einer wieder stärkeren Risikoneigung an den Märkten. Doch noch weitere Gründe würden momentan kurstreibend wirken.An diesem Freitag sei die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren gestiegen. Hintergrund: FED-Vizepräsidentin Lael Brainard habe mit ihren jüngsten Aussagen die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt um 50 (statt der üblichen 25) Basispunkte im Mai deutlich erhöht. Für die Geldhäuser würden steigende Zinsen höhere Gewinne bedeuten - vor allem im Anleihen- und Kreditgeschäft.Ebenfalls für positive Stimmung im Bankensektor sorge die Spekulation auf gute Zahlen der US-Banken, die kommende Woche die Berichtssaison einläuten würden. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets habe nämlich die Gewinne der Banken-Titel mit der "Hoffnung begründet, dass die mit den US-Banken startende Berichtssaison dem Markt die notwendigen positiven Impulse und damit einen Gegenpol zur Zinsangst liefern kann."Außerdem habe eine Transaktion im italienischen Bankensektor für Aufsehen und steigende Kurse gesorgt: Die französische Großbank Credit Agricole steige mit einem Anteil von 9,2 Prozent bei der veronesischen Banco BPM ein. Das habe deren Kurs nach oben schnellen lassen.Die Deutsche Bank dürfte sich im Umfeld steigender Zinsen weiter gut entwickeln. Würden der GD50 und der skizzierte Widerstand bei 12,11 Euro herausgenommen, komme als nächstes Etappenziel das Verlaufshoch vom 10. Januar bei 12,56 Euro ins Spiel.DER AKTIONÄR habe die Deutsche Bank auf seiner Empfehlungsliste. Anleger, die ihr Portfolio breiter aufstellen wollen, können sich ein paar Stück kaufen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 08.04.2022)(Mit Material von dpa-AfX)