Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.04.2021/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Filialabbau trifft NRW mit voller Wucht - AktiennewsDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) verkleinert ihr Filialnetz drastisch, so die Experten von "FONDS professionell".Bundesweit sei vor allem Nordrhein-Westfalen von den Schließungen betroffen.Knapp 100 Filialen wolle die Deutsche Bank bis Jahresende dicht machen, rund 450 Vollzeitstellen sollten entfallen. Nun habe das Institut bekanntgegeben, welche Standorte schließen sollten. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichte, seien vor allem Filialen in Nordrhein-Westfalen betroffen. In Köln und Essen sollten jeweils drei Standorte schließen, in Düsseldorf vier Filialen. In Berlin seien außerdem sechs Bankfilialen betroffen, in Hamburg, München und Frankfurt jeweils vier Standorte. Die vollständige Liste habe die Deutsche Bank auf ihrer Homepage veröffentlicht.Das Institut habe bei der Auswahl der Standorte darauf geachtet, dass die Wege zur nächsten Filiale im ländlichen Raum nicht zu weit würden, habe der Leiter des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank, Philipp Gossow, dem "Handelsblatt" gesagt. "In den Innenstädten ist es auch möglich, mit weniger Standorten für die Kunden da zu sein."Sieben Filialen wolle die Deutsche Bank in sogenannte Anlagezentren umwandeln. Das Institut wolle und werde flächendeckend präsent sein, habe Gossow betont. 400 Filialen seien dafür eine gute Zahl, die in den kommenden Jahren weitgehend stabil bleiben dürfte. Als Grund für die Schließungen habe er gegenüber der Nachrichtenagentur genannt, dass immer mehr Kunden Bankdienstleistungen digital in Anspruch nehmen würden. "Durch die Coronapandemie hat sich dieser Trend beschleunigt."Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: