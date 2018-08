Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,77 EUR -0,52% (03.08.2018, 16:37)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,445 USD -0,76% (03.08.2018, 16:25)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das deutsche Finanzinstitut komme nicht aus den Schlagzeilen. Jetzt seien auch noch neue Mängel bei der Überprüfung von Kunden auf Geldwäsche aufgefallen. Probleme solle es unter anderem mit Russland geben.Der Aktienkurs der Deutschen Bank sei von 17 Euro im Januar auf einen Tiefstand bei 8,76 Euro Ende Juni abgerutscht, bevor eine kleine Erholung über die Elf-Euro-Marke eingesetzt habe. In den vergangenen Tagen sei der DAX-Titel wieder zurückgefallen. Zuletzt habe die Deutsche Bank-Aktie bei 10,79 Euro notiert. Skeptiker würden befürchten, dass eine nachhaltige Trendwende noch Jahre dauern könnte.DER AKTIONÄR halte sich bei der Deutsche Bank-Aktie weiterhin an der Seitenlinie und warte ab, ob der laufende Umbau zu einer Verbesserung des operativen Geschäfts führe. (Analyse vom 03.08.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,746 EUR +0,17% (03.08.2018, 16:24)