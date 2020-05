Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,454 EUR +0,28% (12.05.2020, 11:30)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,442 EUR +1,21% (12.05.2020, 11:15)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,93 USD -2,81% (11.05.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Corona-Krise hat die Eigenkapitalquote des Frankfurter Finanzinstituts geschwächt. Daher wolle die Deutsche Bank eine neue Anleihe ausgeben, um den Puffer gegenüber den Anforderungen zu verbessern. Gleichzeitig solle das sogenannte Tier-2-Kapital die Gesamtkapitalquote der Deutschen Bank erhöhen. Damit nutze man auch eine neue Regulierung, die die Zusammensetzung des Eigenkapitals anders erlaube als bisher. Nach Konzernangaben sollten 1,25 Mrd. Euro mit der Anleihe eingesammelt werden.Gleichzeitig wolle die Deutsche Bank laufende Wertpapiere im Volumen von 2 Mrd. Euro von Anlegern zurückkaufen, da diese Anleihen teilweise jetzt schon nicht mehr zum Eigenkapital gerechnet werden dürften und absehbar diese Funktion ganz verlieren würden. Das Angebot zum Rückkauf bestimmter nicht bevorrechtigter vorrangiger Anleihen ende nach Angaben der Deutschen Bank voraussichtlich an diesem Freitag.Von Investoren sei bereits erwartet worden, dass Großbanken in der Eurozone verstärkt Nachranganleihen in absehbarer Zeit heraugeben würden. Denn die Aufsicht habe die Vorschriften für die Zusammensetzung des Eigenkapitals geändert. Hartes Kernkapital könne nun teilweise mit Ergänzungskapital, also Nachranganleihen, ersetzt werden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: