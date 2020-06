Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach mehreren starken Tagen hintereinander würden die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank heute weiter zulegen. Mittlerweile würden aber die warnenden Stimmen zunehmen, die eine Verschlechterung des Umfelds für Banken in der Eurozone und speziell in Deutschland erwarten würden.Die Wirtschaft in der Eurozone und auch in Deutschland werde wahrscheinlich in die tiefste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg abgleiten. Banken könnten und müssten mit Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite vorsorgen. Eine neue Studie der Beratungsunternehmens PriceWaterhouseCoopers (PwC) komme allerdings zu dem Ergebnis, dass die Banken bisher zu wenig Geld auf die Seite gelegt hätten. Das berichte das "Handelsblatt". Demnach habe die Beratung Strategy&, eine Tochter von PwC, mit Prognosen der EZB zur Wirtschaftsentwicklung errechnet, dass das harte Kernkapital der Deutschen Bank im Schnitt um 4,2 bis 5,3% einbreche. Die EZB erwarte für das laufende Jahr eine Schrumpfung um 8,7% in der Eurozone.Eine wichtige Rolle neben der Entwicklung des BIP spiele in den Prognosen die Zusammensetzung des Kreditbuchs der Banken und die Anzahl der leistungsgestörten Darlehen in den Bilanzen. Die Konjunkturpakete der Staaten und andere Erleichterungen für die Geldhäuser seien jedoch in den Projektionen nicht berücksichtigt. Gerade Deutschland habe hier allerdings viel getan und die Banken bei vielen Krediten gegen Ausfälle abgeschirmt. Zudem seien Deutsche Bank und Commerzbank mit sehr geringen Ausfallraten bei Krediten in die Corona-Krise gegangen. Das Kreditportfolio beider Banken sei zudem weitgehend von Altlasten bereinigt und nur in geringerem Maße auf besonders betroffene Branchen wie Tourismus oder Gastronomie ausgerichtet.Derzeit lasse sich nicht abschätzen, wie hoch die kommenden Kreditausfälle tatsächlich ausfallen würden. Deutsche Bank und Commerzbank seien aber besser aufgestellt als bei der letzten Krise 2008. Mutige könnten bei der Deutschen Bank noch einsteigen, sollten jedoch einen Stopp bei 6 Euro setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.06.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.