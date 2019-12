XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Deutsche-Bank-CEO Christian Sewing habe gestern eigentlich die Investoren von seiner neuen Strategie überzeugen wollen. Auf dem Investorentag habe er um Zustimmung geworben. Dabei habe er die erst im Sommer ausgegebenen Eigenkapitalziele für mehrere Sparten zusammengestrichen.Die niedrigen Zinsen würden voll auf das Privatkundengeschäft durchschlagen. Im Sommer sei eine Rendite von mehr als 12% in Aussicht gestellt worden. Jetzt gehe man nur noch von 10 bis 11% aus. Deutschlandchef Manfred Knorr habe sich als Ziel gesetzt, die Erträge bis 2022 stabil zu halten. Helfen solle dabei Wachstum bei Krediten und die Umlenkung von 10 Mrd. Euro in Fond- und Versicherungsprodukte.Das Firmenkundengeschäft gebe sich ebenfalls bescheidener. Statt mehr als 15% Eigenkapitalrendite rechne man nun mit 12 bis 13%. Auch dort kämpe man mit dem Zinsumfeld und steigenden Kosten. Überraschenderweise sei im Investmentbanking dagegen das Ziel von 6 auf nun 7 bis 8% erhöht worden.Da es auch keine charttechnischen Signale gebe, bleibe "Der Aktionär" weiter draußen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: