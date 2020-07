Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,174 EUR +1,09% (28.07.2020, 10:46)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,168 EUR +0,55% (28.07.2020, 11:00)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,55 USD -0,62% (27.07.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Zeiten üppiger Dividendenrenditen bei Deutscher Bank und Commerzbank seien lange vorbei. In den letzten Jahren sei es auch nicht mehr gelungen, wegen fehlender Gewinne und Restrukturierungen durchgehend Ausschüttungen an die Aktionäre weiterzugeben. Aufgrund einer Entscheidung der Notenbank werde dieses Jahr daraus auch nichts mehr.Im März habe die EZB als Bankenaufsicht in der Eurozone die Großbanken aufgefordert, bis zum 1. Oktober 2020 auf Dividendenzahlungen zu verzichten. Auch wenn es kein direktes Verbot gewesen sei, seien die Institute dem nachgekommen. Nun werde der Zeitraum bis zum 1. Januar 2021 verlängert. Dadurch sollten die Banken mehr Puffer für mögliche Kreditverluste in der Corona-Pandemie aufbauen und die Vergabe von Darlehen gewährleisten.Wie bereits angesprochen sei die Dividendenhistorie der beiden deutschen Großbanken in den vergangenen Jahren nicht sehr positiv zu bewerten. Die Commerzbank habe für 2018 20 Cent an die Anteilseigner gezahlt, in den beiden Jahren davor habe es nichts gegeben. Die Deutsche Bank habe zwar von 2017 und 2018 durchgehend gezahlt. Mit elf beziehungsweise 19 Cent hätten die Beträge aber in einem Bereich gelegen, der für Dividendenjäger unattraktiv sei. Analysten würden in 2022 eine Ausschüttung von zehn Cent erwarten. Dann solle - Stand jetzt - der Umbau bei der Bank beendet sein.Die Kurse der beiden Aktien würden verhalten positiv auf die Entscheidung reagieren. Es habe bereits Gerüchte gegeben, dass die EZB den Zeitraum verlängere. Da beide Aktien zuletzt keine Dividendenpapiere gewesen seien, halte sich der Schaden in Grenzen. Alleine aufgrund der Restrukturierungen in beiden Banken hätten die Märkte höhere Dividenden für die mittlere Frist ohnehin ausgeschlossen.Beide Aktien seien derzeit Haltepositionen. Die Commerzbank stehe seit Wochen an der 200-Tage-Linie bei 4,63 Euro und schaffe keinen nachhaltigen Ausbruch. Am Mittwoch, 5. August, würden die Zahlen zum zweiten Quartal präsentiert. Anleger sollten dabei bleiben und den Stopp bei 3,80 Euro beachten.Die Deutsche Bank-Aktie ist eine Halteposition, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: