XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,271 EUR +0,48% (05.06.2019, 10:06)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,243 EUR -0,38% (05.06.2019, 10:21)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,07 USD +5,05% (04.06.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach tagelanger Talfahrt samt immer neuer Tiefststände sei der Deutsche Bank-Aktie am Dienstag ein kleiner Befreiungsschlag gelungen: Zum Handelsschluss habe ein Plus von rund 4,5% an der Kurstafel gestanden. Am Mittwochvormittag lasse die Dynamik der Gegenbewegung allerdings schon wieder nach. Die operativen Herausforderungen würden derweil groß bleiben.Eine Kapitalerhöhung könnte das Verhältnis zu den gebeutelten Aktionären noch stärker vergiften. Bei der Hauptversammlung hätten die Anteilseigner Aufsichtsratschef Paul Achleitner bereits einen Denkzettel verpasst, indem sie ihn nur mit knapp 72% entlastet hätten. Vorstandschef Christian Sewing habe kaum besser abgeschnitten. Der Druck auf die Bankführung bleibe also hoch. Ein gewöhnlich gut informierter Branchenkenner gehe davon aus, dass das Management schon in wenigen Wochen ein neues Konzept vorlegen werde.Dass Sewing ein Wundermittel finde, um die dahinsiechende Großbank wieder auf die Beine zu bringen, würden Analysten kaum erwarten. Die meisten Experten schienen den Glauben an die Deutsche Bank verloren zu haben und würden zum Verkauf der Aktie raten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: