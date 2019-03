Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Seitdem die Aktie der Deutschen Bank Ende 2018 bei 6,68 Euro einen neuen Tiefststand erreicht habe, sei es zeitweise um fast 25 Prozent nach oben gegangen. Einen Teil der Gewinne habe sie inzwischen aber wieder abgeben müssen - nicht zuletzt wegen der umstrittenen Fusionsgespräche mit der Commerzbank. Die Talsohle sei damit aber womöglich noch nicht erreicht.Die britische Investmentbank Barclays habe am Montag ihr "underweight"-Rating für die Aktie der Deutschen Bank mit einem Kursziel von 6,50 Euro bestätigt. Damit sehe Analyst Amit Goel auf 12-Monats-Sicht nicht nur weitere 10 Prozent Rückschlagpotenzial, sondern auch neue Tiefststände. Zur Begründung für die pessimistische Einschätzung verweise er ausgerechnet auf die Fusionsgespräche mit der Commerzbank. Dass das Management nach langer Gegenwehr nun doch strategische Optionen inklusive eines Zusammenschlusses in Betracht ziehe, belege laut Goel das Scheitern der bisher ergriffenen Maßnahmen. Aus diesem Grund müsse nun alles getan werden, um die Fusion in trockene Tücher zu bringen. Andernfalls drohe die Deutsche Bank ihr gutes Kreditrating zu verlieren.Zumindest öffentlich habe sich Vorstandschef Christian Sewing bis zuletzt zurückhaltend zu den hartnäckigen Fusionsgerüchten geäußert. Seitdem jedoch in der vorletzten Woche entsprechende Gespräche offiziell bestätigt worden seien, scheine sein Widerstand zu bröckeln. Einer der Gründe könnte womöglich eine anhaltende operative Schwäche im endenden ersten Quartal gewesen sein - einige US-Banken hätten bereits im Februar vor weiteren Rückschlägen im Handelsgeschäft gewarnt.Den Zwischenbericht für das erste Quartal werde die Deutsche Bank in gut vier Wochen (26. April) vorlegen. Wenn es nach Commerzbank-Chef Martin Zielke gehe, solle bis dahin auch Klarheit über das weitere Vorgehen herrschen - damit bei den jeweiligen Hauptversammlungen im Mai gegebenenfalls über einen Zusammenschluss abgestimmt werden könne.Da sich das Chartbild kurzfristig weiter einzutrüben droht, sollten Anleger an der Seitenlinie bleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 25.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link