Der Nikkei 225 habe 1,60% auf 27.490 Zähler zugelegt.



Der US-Absatz deutscher Autobauer in Q4/2020 habe sich uneinheitlich gestaltet: Während VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) 10,8% (94.330 Fahrzeuge) mehr verkauft habe als im Vorjahreszeitraum, und auch die Sportwagentochter Porsche ein Plus von 6,4% verzeichnet habe, seien die Absätze bei BMW um 2% auf 98.750 Einheiten gesunken.



Der Luxuskonzern Tiffany habe in der Periode vom 01. November bis 31. Dezember etwa 2% mehr umgesetzt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Dabei habe das Wachstum in China um mehr als 50% zugelegt, während der Umsatz in Europa sowie Nord- und Südamerika zurückgegangen sei, habe das Unternehmen mitgeteilt.



Ansprechende europäische Konjunkturdaten und die allgemeine Schwäche des USD hätten den Euro weiter begünstigt.



Die Ölpreise hätten den Aufwärtstrend fortgesetzt und dabei von der Entscheidung der OPEC+ profitiert, die Ölproduktion im Februar und März insgesamt zu reduzieren. Den Großteil der Kürzungen werde Saudi-Arabien tragen, während Russland die Produktion sogar leicht steigern dürfe. Auch die überraschend deutlich gefallenen US-Rohöllagerbestände hätten gestützt. Der Goldpreis habe nach seinem jüngsten Höhenflug deutliche Einbußen verzeichnet. (07.01.2021/ac/a/m)







Die Zulassung des Impfstoffs der Firma Moderna in der EU und die Aussicht, dass die Demokraten die beiden Senatssitze in Georgia erobern könnten, haben die Anleger an den deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,76%, MDAX +0,20%, TecDAX -0,38%) zurückgebracht, so die Analysten der Nord LB.Lediglich die Techwerte hätten dem positiven Trend nicht folgen können. Deutsche Bank hätten an der DAX-Spitze 5,99% gewonnen, Allianz seien mit einem Plus von 5,20% gefolgt. Allgemein sei die Stimmung für Finanzwerte gut gewesen, da diese von einem US-Zinsanstieg profitieren könnten.Auch an der Wall Street ( Dow Jones +1,47%, S&P-500 +0,54%, Nasdaq-Comp. -0,61%) sei die Tendenz uneinheitlich gewesen. Dabei seien anfängliche Gewinne durch die Proteste von Trump-Anhängern am Kapitol im Verlauf reduziert worden. Während Banktitel von der erhöhten Risikoneigung und dem Zinsanstieg profitiert hätten, sei es für Tech-Aktien wegen einer erwarteten stärkeren Regulierung durch die Biden-Administration gen Süden gegangen. Goldman Sachs hätten 5,40% gewonnen, J.P. Morgan 4,70%.