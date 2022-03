Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Geopolitische Risiken würden an der Börse oft besonders bei Finanztiteln ins Kontor schlagen. Kein Wunder, dass Aktien aus diesem Sektor in den ersten Tagen seit Beginn des Ukraine-Kriegs besonders tief gefallen seien. Denn die Unsicherheiten seien groß. Mittlerweile würden sie aber längst nicht mehr zu den Titeln gehören, die 2022 besonders schlecht abschneiden würden.Natürlich würden viele Unternehmen derzeit auf Sicht fahren. Denn niemand weiß, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauert und welche Folgen - auch wirtschaftlich - auf uns zukommen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Nicht nur für die Deutsche Bank gehe es nun darum die Geschäfte in Russland kontrolliert herunterzufahren. Viele europäische Finanzinstitute seien noch viel stärker in dem Land über Kredit und andere Verbindlichkeiten engagiert als die Frankfurter.Zweitrundeneffekte seien möglich und beispielsweise auch höhere Kreditausfälle. Gestern habe die Deutsche Bank bekannt gegeben, dass die Risikovorsorge für potenziell notleidende Kredite im ersten Quartals um 100 Millionen Euro höher ausfalle, als geplant. Der Markt schöpfe aber scheinbar wieder Zuversicht für das Unternehmen. Der Grund könnte auch das ehrgeizige Strategie-Update von Mitte des Monats sein, das seit Jahren wieder üppige Ausschüttungen vorsehe.Die Performance im laufenden Jahr überrasche aufgrund der aktuellen Situation dann aber doch. Der Branchenindex EURO STOXX Banks habe seit Anfang 2022 rund neun Prozent verloren. Der DAX notiere ebenfalls mit 9,5 Prozent im Minus. Die Deutsche Bank schaffe aber Stand heute eine schwarze Null. Damit schiebe sich die Aktie auf Platz acht im Leitindex. Mit einer Performance von 22,9 Prozent sei im laufenden Jahr Bayer die Nummer Eins. Auf den letzten Plätzen stünden hingegen Delivery Hero (-55,1 Prozent) und HelloFresh (-39,1 Prozent).Für Finanztitel seien die letzten Wochen sehr turbulent gewesen, langsam kehre zumindest bei einigen Titeln wieder die Zuversicht zurück. Absehen lassen würden sich viele Risiken, die aus dem aktuellen Konflikt resultieren würden, aber noch nicht. Mutige Anleger setzen die Aktie auf die Watchlist, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. Eine laufende Empfehlung sei das Papier nicht. (Analyse vom 18.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link