NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,21USD -2,61% (22.03.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.03.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Chancen auf eine Bodenbildung deutlich gesunken - ChartanalyseDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) versuchte über die letzten Monate einen Boden in Form einer inversen SKS auszubilden, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anfang März habe sich die Aktie der Nackenlinie stark angenähert. Knapp darunter sei sie allerdings wieder nach unten abgedreht. Auch die Meldungen über eine mögliche Fusion mit der Commerzbank hätten nicht wirklich geholfen. Bereits am Donnerstag habe die Aktie ihren Aufwärtstrend seit 27. Dezember 2018 durchbrochen. Trotz einer kurzzeitigen Rückkehr über diesen Trend habe der Kurs der Deutschen Bank am Freitag weiter nachgegeben.Die Chancen auf eine Bodenbildung seien in der Deutschen Bank in den letzten Tagen deutlich gesunken. Ein Bruch der Unterstützung bei 7,24 EUR würde vermutlich weitere Abgaben in Richtung 6,68 EUR und evtl. sogar 5,00 EUR provozieren. Erst eine Rückkehr in den gebrochenen Aufwärtstrend, der heute bei 7,57 EUR verlaufe, würde das Chartbild wieder verbessern und zumindest einen Anstieg in Richtung 8,05 EUR und evtl. sogar 8,50 EUR ermöglichen. (Analyse vom 25.03.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,23EUR -0,45% (25.03.2019, 08:35)