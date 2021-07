Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die deutsche Bankenbranche habe einen neuen Anführer: Deutsche Bank-Chef Christian Sewing übernehme an diesem Donnerstag den Vorsitz beim Bundesverband deutscher Banken (BdB). Damit stelle der Branchenprimus für drei Jahre wieder den Chef-Lobbyisten der privaten Banken in Deutschland.Sewing beerbe in dieser Rolle Hans-Walter Peters. Der Berenberg-Manager sei im vergangenen August wieder als BdB-Präsident eingesprungen, weil dem Verband Peters' Nachfolger abhanden gekommen sei. Commerzbank-Chef Martin Zielke habe im Sommer wegen seines Rückzugs von der Commerzbank-Spitze auch das Ehrenamt beim Bankenverband abgegeben.Sewing habe nach seiner Wahl zum BdB-Präsidenten im April erklärt: "Wir Banken stehen vor der großen Aufgabe, den Strukturwandel zu einer digitalen und nachhaltigen Wirtschaft mit zu finanzieren." Die Institute selbst müssten sich auf Bereiche konzentrieren, in denen sie den meisten Wert für Kunden schaffen könnten.Die Deutsche Bank habe Sewing im April 2018 auf den Chefposten befördert. Der Manager habe dem Frankfurter Finanzkonzern einen radikalen Umbau inklusive des Abbaus Tausender Stellen verordnet. Nach fünf Verlustjahren in Folge habe die Deutsche Bank im Jahr der Corona-Krise die Trendwende geschafft. Im März habe die Deutsche Bank den Vertrag mit ihrem Vorstandsvorsitzenden bis April 2026 verlängert.Das charttechnische Bild für die Deutsche Bank-Aktie habe sich mit dem heutigen Anstieg etwas gebessert, da der Kurs über der 100-Tage-Line (aktuell bei 10,80 Euro) liege. Investierte Anleger sollten weiter dabeibleiben und den Stopp bei 8 Euro beachten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link