Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,841 EUR +7,65% (06.04.2020, 13:40)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,866 EUR +7,67% (06.04.2020, 13:55)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,90 USD -1,99% (03.04.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Im positiven Gesamtmarkt könnten heute auch die Bankaktien kräftig zulegen. Hintergrund dürften Meldungen vom Wochenende sein, wonach die Bundesregierung bei den Hilfen für Unternehmen ein weiteres Mal nachlege. Davon sollten auch die Banken profitieren.Für die meisten Unternehmen, die länger als fünf Jahre existieren würden, sei in der Krise der KfW-Unternehmerkredit interessant, um an Liquidität zu kommen. Großunternehmen könnten demnach Darlehen für Betriebsmittel oder Investitionen erhalten, für die die KfW gegenüber der Hausbank zu 80 Prozent bürge. Falle ein Kredit aus, würden die Privatbanken auf 20 Prozent der Kreditsumme sitzen bleiben. Nach Jahren sehr niedriger Ausfallraten hätten die Banken aber ihre Risikovorsorge stark abgeschmolzen, weshalb 20 Prozent gerade bei der hohen Gesamtsumme an Unternehmenskrediten kein Pappenstiel sei.Selbst die Lücke von zehn Prozent bei der Absicherung von Krediten für Mittelständler sei den meisten Banken wohl zu riskant. Gerade kleinere Unternehmen dürften am stärksten von der Krise betroffen sein, da sie über weniger Liquidität und ein weniger diversifiziertes Geschäftsmodell als Konzerne verfügen würden. Nun solle der Staat für Kredite bis zu 800.000 Euro haften, bei Kleineren und mittleren Unternehmen könnte die KfW ebenfalls 100 Prozent der Kreditsumme absichern, so verschiedene Medienberichte. Bei einem Ausfall der Kredite zumindest für KMUs wäre das Risiko dann aus den Büchern der Privatbanken.Die Deutsche Bank habe sich mit ihrer im letzten Sommer verabschiedeten Strategie wieder auf ihre Wurzeln konzentrieren, wollen, das heiße das Geschäft mit Unternehmen in Deutschland und Privatkunden. Ende 2019 hätten aber lediglich 15 Prozent der Firmenkunden ihren Sitz in Deutschland. Im ersten Quartal könnte die Bank zumindest im Investmentbanking aufgrund der hohen Volatilität gut weg gekommen sein, auch wenn in diesem Sektor seit dem Vorjahr tausende Stellen abgebaut worden seien.Die Deutsche Bank habe sich mit ihrer im Sommer verabschiedeten Strategie neu erfinden wollen. Ob das angesichts von Corona gelinge, bleibe fraglich.Fabian Strebin von "Der Aktionär" rät von der Deutsche Bank-Aktie derzeit ab. Die Commerzbank könnte dagegen stark von den Absicherungen des Bundes für Unternehmen in der Realwirtschaft profitieren. Die Aktie gewinne heute stark, ein Turnaround deute sich an. (Analyse vom 06.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.