Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,75 EUR -4,12% (06.12.2018, 12:48)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,06 USD -3,51% (04.12.2018, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe am Mittwoch im Intraday-Handel mit 7,87 Euro auf einem neuen Tiefstand notiert. Grund sei die Razzia wegen Geldwäsche, die letzte Woche stattgefunden habe. Dem Abwärtssog habe sich das Papier des Frankfurter Finanzinstituts bisher nicht entziehen können.Schnäppchenjäger könnten trotz der Probleme durch die teils geringere fundamentale Bewertung angelockt werden. Zwar sei das KGV mit 25 mehr als unattraktiv, das Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 0,3 könnte nach klassischer Lesart indes auf eine krasse Unterbewertung hindeuten. Das Sentiment sei hingegen wenig schmeichelhaft für die Deutsche Bank: Die Anleger würden der Qualität der Konzernbilanz misstrauen und das trotz hoher Eigenkapitalquoten. Zudem spiegele sich die geringere Ertragskraft der Deutschen Bank in der Bewertung wieder.Ein Blick auf den Chart spreche Bände: Anleger sollten die Deutsche Bank-Aktie meiden. Neue Tiefstände seien möglich, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2018)