Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,486 EUR -1,46% (18.05.2022, 11:18)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,486 EUR -0,55% (18.05.2022, 11:04)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,12 USD +4,55% (17.05.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Wenn am morgigen Donnerstag die Hauptversammlung der Deutschen Bank ende, dann werde Paul Achleitner nicht mehr der Chef des Aufsichtsrats sein. Seit 2018 sei der von ihm beförderte Christian Sewing als CEO am Ruder. Die Deutsche Bank mache wieder Gewinn, nun entscheide sich allerdings langsam, wie nachhaltig diese seien.Sewing habe unprofitable Teile des Investmentbanking verkauft oder geschlossen und Veränderungen in der IT angestoßen. Zudem sei die Compliance-Abteilung gestärkt worden, auch wenn der Frankfurter Finanzkonzern hier noch nicht am Ziel sei. Nach zwei Jahren Pause solle nun zumindest wieder eine Dividende ausgeschüttet werden.Das Ziel einer Eigenkapitalrendite von 8% bis Ende des Jahres kaufe der Analysten-Konsens dem Management aber immer noch nicht ab. Allerdings betrage der Schnitt der Experten nun 6,5% und sei damit zuletzt weiter gestiegen. Einen guten Teil der Gewinne habe die Deutsche Bank aber auch im abgelaufenen Quartal im Investmentbanking erwirtschaftet.Viele Investoren wollten nun sehen, dass der Konzern das auch über einen längeren Zeitraum schaffe. Trotz Inflationsdruck und wirtschaftlicher Abschwächung durch den Ukraine-Krieg. Gegenüber dem Handelsblatt habe Andreas Thomae vom Großaktionär Deka Investments gesagt: "Das Management muss es nun schaffen, die Profitabilität dauerhaft auf einem hohen Niveau zu festigen."In den vergangenen Tagen habe die Deutsche Bank-Aktie überproportional vom steigenden Gesamtmarkt profitieren können. Die 10-Euro-Marke sei indes noch nicht in Reichweite. Investierte Anleger könnten sich berechtigte Hoffnungen auf Rückenwind durch steigende Zinsen machen. Die Risiken würden aber bestehen bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link