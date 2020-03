Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

4,825 EUR -0,09% (17.03.2020, 11:12)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

4,7435 EUR -3,31% (17.03.2020, 10:57)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,48 USD -0,90% (16.03.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Deutschland befinde sich im Ausnahmezustand. Die meisten Geschäfte würden geschlossen, nur noch Läden für die Grundversorgung würden geöffnet bleiben. Dazu würden auch Banken gehören, allerdings würden die Commerzbank und die HypoVereinsbank trotzdem zahlreiche Filialen schließen. Nach Aussage der Institute solle sich die Beratung auf größere Standorte konzentrieren. Die Deutsche Bank lasse dagegen alle Filialen offen. Der Zahlungsverkehr einschließlich der Bargeldversorgung sei jedoch bei keiner Bank gefährdet.Die Deutsche Bank habe bereits in den vergangenen Tagen vereinzelt Filialen geschlossen, um sie zu desinfizieren. Dabei habe es sich vor allem um die Niederlassungen gehandelt, an denen Krankheits- oder Verdachtsfälle von Coronavirus festgestellt worden seien. Derweil bereite sich die Bank weiterhin auf die kommenden Wochen vor. Das sei auch organisatorisch eine Herausforderung. Denn viele Teams oder Abteilungen würden nun räumlich getrennt, um sicherzustellen, dass der Betrieb im Notfall weiterlaufe."Die Bevölkerung kann auch in diesen Zeiten der Coronavirus-Krise darauf vertrauen, dass sie mit Bankdienstleistungen wie gewohnt versorgt wird", habe die Deutsche Kreditwirtschaft, der Dachverband der fünf deutschen Banken- und Sparkassenverbände, mitgeteilt. Der Zahlungsverkehr mit allen Bezahlmöglichkeiten werde unverändert weiter aufrecht gehalten. Dazu gehöre auch die ausreichende Versorgung mit Bargeld an den Geldautomaten.Die Deutsche Bank sei stark in den Handel gestartet, habe aber den Großteil der Gewinne wieder abgeben müssen. Wie die meisten Aktien sei das Papier derzeit sehr volatil. Den Banken komme durch die Kreditvergabe eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Wirtschaft zu. Derzeit profitieren die Aktien davon aber noch nicht, da die Unsicherheit hoch bleibt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: