Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,804 EUR +3,17% (04.11.2019, 16:11)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,809 EUR +2,89% (04.11.2019, 16:26)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,595 USD +2,77% (04.11.2019, 16:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktien von Commerzbank und Deutscher Bank seien am Montag im freundlichen Gesamtmarkt besonders gefragt. Aus charttechnischer Sicht helle sich das Bild damit etwas auf. Eine Einstiegschance für Anleger?Rückenwind liefere den Banken und anderen konjunktursensiblen Branchen zu Wochenbeginn die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Zudem habe US-Handelsminister Wilbur Ross angedeutet, dass die USA auf Strafzölle für deutsche Autoimporte verzichten könnten. Anlass seien "gute Gespräche" zwischen den beiden Parteien.Im freundlichen Gesamtmarkt könne die Deutsche-Bank-Aktie daraufhin rund 3,5 Prozent zulegen und zähle damit zu den Top-Gewinnern im DAX. Mit dem Sprung über die 100-Tage-Linie könne sie dabei ein charttechnisches Kaufsignal erzeugen. Der langfristige Abwärtstrend sei aber nach wie vor intakt.Ähnlich sei die Lage bei der Commerzbank: Für den MDAX-Titel gehe es am Montag sogar um bis zu fünf Prozent aufwärts. Für eine deutliche Besserung des angeschlagenen Chartbilds reiche der Sprung über die mittelfristige Trendlinie aber auch hier noch nicht.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link