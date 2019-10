Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Es sei ein wahres Drama gewesen, als der damalige Deutsche Bank-Chef, Rolf Breuer, in einem Interview mit Bloomberg im Jahr 2002 die Kreditwürdigkeit des Medienkonzerns Kirch angezweifelt habe. Als das Unternehmen daraufhin wenige Monate später Insolvenz habe anmelden müssen, sei der Aufschrei groß gewesen. Was gefolgt sei, sei ein beispielloser Gerichtsprozess gewesen, der in einem Vergleich zwischen den beiden Parteien geendet habe.925 Millionen Euro habe die Deutsche Bank letztendlich an die Kirch-Erben zahlen müssen. Bald darauf habe die Staatsanwaltschaft München übernommen, denn die Bankmanager Josef Ackermann, Rolf Breuer und Jürgen Fitschen sollten sich vor ihrer Aussage untereinander abgesprochen haben. Das Urteil werde nun am 31. Oktober erwartet. Dann werde sich entscheiden, ob der Prozess neu aufgerollt werden müsse.Nennenswerten Einfluss auf den Kurs der Aktie habe der Prozess bislang noch nicht gehabt. Ob weitere Strafzahlungen folgen würden, werde sich in den kommenden Tagen zeigen.Die Deutsche Bank stecke aktuell im größten Konzernumbau ihrer Geschichte. Zuletzt sei über den Verkauf des Zertifikategeschäfts spekuliert worden, bei dem die französische Großbank BNP Paribas als großer Favorit gelte."Der Aktionär" bleibt jedoch bei seiner Meinung: Langfrist-Anleger sollten die Deutsche Bank-Aktie weiterhin meiden, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link