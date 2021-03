Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,02 EUR +1,38% (19.03.2021, 09:07)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,016 EUR +4,89% (18.03.2021)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,94 USD +2,70% (18.03.2021)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX habe gestern ein neues Rekordhoch markiert. Die Aktie der Deutschen Bank habe sich dabei an die Spitze des Leitindex geschoben und habe den Handel mit rund fünf Prozent Plus verlassen. Neben weiter steigenden Zinsen spiele noch ein anderes Thema eine Rolle. Im Investmentbanking solle es im ersten Quartal besser als erwartet gelaufen sein.Die US-Notenbank FED habe am Vorabend die Prognosen zum Wirtschaftswachstum sowie zur Preisentwicklung kräftig erhöht und setze im Kampf gegen die Corona-Krise unverändert auf eine extrem lockere Geldpolitik. Trotz der höheren Inflationsprognose hätten die US-Notenbanker ihre Zinserwartungen nicht verändert und würden bis 2023 weiter mit Leitzinsen an der Nullmarke rechnen. Hohes Wachstum bedeute für die FED noch lange nicht, dass die Leitzinsen steigen würden.Bei der Deutschen Bank habe zusätzlich zum positiven Umfeld noch die Entwicklung im Konzern selbst die Kurse noch weiter nach oben geschoben. Das Investmentbanking bleibe nach Aussage von Vorstandsmitglied Fabrizio Campelli Treiber des Geschäfts. Das habe der Manager gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Im ersten Quartal lägen die Erträge ein Fünftel höher als im Vorjahreszeitraum. "Das Momentum der ersten Wochen hat angehalten. Der Jahresstart war sehr ermutigend." Analysten hätten bislang mit geringeren Ertragszuwächsen gerechnet.Die Belastungen im Kreditgeschäft seien Campelli zufolge im ersten Quartal geringer als von Analysten erwartet. Die Risikovorsorge für drohende Darlehensausfälle sei in etwa halb so hoch, wie der von Experten prognostizierte Wert von rund 360 Millionen Euro. Campelli habe zudem bekräftigt, dass das größte deutsche Geldhaus an seinen Kostenzielen für 2022 festhalte. Außerdem habe die Deutsche Bank kein direktes Engagement bei der Pleite gegangenen Greensill Bank in Bremen.Mutige bauen eine Position auf, wer investiert ist, bleibt dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link