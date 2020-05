Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei der Deutschen Bank gehe das Aufräumen weiter. Nachdem der für die Digitalisierung in der Privatkundensparte zuständige Manager Markus Pertlwieser demnächst das Frankfurter Geldhaus verlasse, werde sein Bereich zerschlagen und auf andere Segmente aufgeteilt. Zur Disposition stehe dabei angeblich auch die eher unbekannte Norisbank.Nach mehreren Fusionen und Übernahmen habe die Deutsche Bank 2006 für knapp 420 Mio. Euro die Norisbank von der DZ BANK gekauft. Bis 2012 seien alle 98 Filialen dichtgemacht und ein Großteil der Mitarbeiter entlassen worden. Die Norisbank habe sich zu einer reinen Onlinebank gewandelt. Damit hätte die Norisbank eigentlich früh ein Vorbild für andere Banken in Deutschland und den Mutterkonzern selbst sein können. Die Effizienzkennziffern seien seit Jahren gut gewesen und die Norisbank hätte es mit anderen Direktbanken wie der ING oder der DKB aufnehmen können. Es habe jedoch seit geraumer Zeit keinen Gewinn mehr gegeben. Seit längerem seien verschiedene Optionen geprüft worden, wieder mehr aus der Deutschen-Bank-Tochter zu machen. Anscheinend habe man sich nun entschieden, auch einen Verkauf zu prüfen.Laut einem Bereicht der "WirtschatsWoche" solle eine Strategie mit den beiden Marken Deutsche Bank und Postbank in Zukunft gefahren werden. Die Norisbank könnte auch in den Mutter-Konzern integriert werden. Eine Entscheidung solle noch nicht getroffen worden sein. Von der Deutschen Bank habe es dazu keinen Kommentar gegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: