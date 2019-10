XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,318 EUR -2,52% (08.10.2019, 12:00)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,09 USD -1,39% (07.10.2019, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von "halten" auf "verkaufen" herab.Trotz des vielversprechenden Restrukturierungsprogramms müsse sich die Bank weiterhin mit aufkommenden Ermittlungsverfahren (Ermittlungen wegen Geldwäsche in Verbindung mit der Danske Bank; Ermittlungen in Verbindung mit Cum-Ex Geschäften) befassen, was aus Sicht von Lennertz dazu führe, dass Anleger kein Vertrauen in eine baldige Beruhigung der Geschäftslage der Bank, sowie eine Verbesserung hätten. Weiterhin ausschlaggebend würden nach Meinung des Analysten die Ergebnisse der nächsten beiden Quartale, da hier ein erstes Anzeichen für eine Stabilisierung der Geschäfte der Bank gesetzt werden könne. Daher sei seines Erachtens zu erwarten, dass sich auch der Aktienkurs der Bank in den nächsten Monaten noch nicht stabilisieren werde. Die instabile Lage der Bank veranlasse Lennertz bei der Bewertung einen Bewertungsabschlag von rund 20% vorzunehmen.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Deutsche Bank-Aktie von "halten" auf "verkaufen" herunter. Das Kursziel werde von 7,25 Euro auf 6,10 Euro gekappt. (Analyse vom 08.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,28 EUR -2,97% (08.10.2019, 12:15)