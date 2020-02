Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,205 EUR +1,21% (04.02.2020, 11:13)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,96 USD -2,08% (03.02.2020, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Kapitalausstattung der Deutschen Bank habe sich in den vergangenen Jahren deutlich gebessert. Das sei einer der Hauptgründe für die Begeisterung der Investoren in den letzten Tagen geweseb. Die harte Kernkapitalquote habe sich trotz des Konzernumbaus in Q4 2019 auf 13,6% leicht erhöht. Auch die Refinanzierungssituation scheine sich zu drehen. Unter dem Strich sollte der Leverage 2020 etwas sinken. Operativ sei der Turnaround allerdings nur bei der Vermögensverwaltungstochter DWS geschafft.Die Angst der Anleger vor einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Umbaus sei abgeflaut. Mit einer soliden Kernkapitalquote und einer sinkenden Verschuldung sollte eine Restrukturierung ohne größere Kapitalmarktmaßnahmen möglich sein. Dazu dürfe sich die Situation an den Märkten bis Ende 2022 jedoch nicht ändern. Dann solle der Umbau abgeschlossen sein. Komme es vorher zu einer Rezession in einem für die Deutsche Bank wichtigen Markt (USA, Europa, Deutschland), werde es schwierig für CEO Christian Sewing."Der Aktionär" rate Anlegern weiter von einem Einstieg ab. Nach dem steilen Kursanstieg erscheine eine Fortsetzung der Rally eher unwahrscheinlich. Langfristig sollten sich US-Banken oder die russische Sberbank besser entwickeln, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:8,217 EUR +1,06% (04.02.2020, 10:58)