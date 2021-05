Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die dritte Welle in Deutschland scheine gebrochen worden zu sein. Die Börse könnte das zum Anlass nehmen, um ihre Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Denn nun würden landesweit Lockerungen der Corona-Beschränkungen winken, was vielen Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten seien, wieder mehr Luft verschaffen sollte. Für die Deutsche Bank sollte dadurch der Druck auf die Risikovorsorge abnehmen und die Erträge im Zinsgeschäft dürften langsam wieder steigen. Mittelfristig also positive Vorzeichen für die Aktie.Die Analysten von Morgan Stanley seien jedenfalls positiv gestimmt für die Aktie der Deutschen Bank. Der Titel sei von "underweight" auf "equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 7,50 auf 12,20 Euro angehoben. Eine sanierte Bilanz, ein verringerter Geschäftsumfang und eine komfortable Kapitalausstattung erlaubten es dem Geldhaus, sich nun auf das Tagesgeschäft zu fokussieren, so Analystin Magdalena Stoklosa in einer Studie. Der Weg zu höheren, nachhaltigen Renditen sei nun klarer, wobei die "Verteidigung" der Erträge eine zentrale Herausforderung darstelle.Auch die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel erhöht, wenn auch von 8,70 auf 9,60 Euro nicht so stark. Die Einstufung verbleibe auf "neutral". Die Investmentbanking-Erträge der europäischen Großbanken hätten sich im ersten Quartal gut entwickelt, habe Analyst Jernej Omahen in Branchenstudie geschrieben. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen für die Jahre 2021 bis 2025 erhöht.Insgesamt liege das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 10,63 Euro. Von 30 Analysten, die laut Bloomberg die Aktie covern würden, würde nach wie vor nur einer jetzt zugreifen. 17 würden zum Halten raten, zwölf würden verkaufen. Das 21er KGV sehe mit aktuell 14 wieder attraktiver aus.Investierte Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 8,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Mutige könnten noch aufspringen. (Analyse vom 10.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link