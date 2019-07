Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Umbaupläne der Deutschen Bank hätten für viel Kritik bei Analysten und Marktteilnehmern gesorgt. Vielfach angegriffen worden seien die langfristigen Ziele, die Vorstandschef Christian Sewing bis 2022 erreichen wolle. Auch der Großaktionäre Cerberus solle Kritik geübt haben. Ihn störe allerdings etwas anderes.Cerberus dränge darauf, dass die Deutsche Bank mehr ins Risiko gehe. Das berichte das Wirtschaftsmagazin "Capital". Konkret gehe es um die 260 Milliarden Euro schweren Liquiditätsreserven der Bank. Die aktuelle Strategie des Geldhauses, "überschüssige Liquidität in renditestarke, aber dennoch qualitativ hochwertige Vermögenswerte und/oder in das Kerngeschäft umzuschichten", gehe dem US-Hedgefonds anscheinend nicht weit genug.Seit dem Einstieg von Cerberus Ende 2017 bei der Deutschen Bank habe der Aktienkurs mehr als 50 Prozent verloren. Die Amerikaner könnten mit ihrer Investition nicht zufrieden sein. Anscheinend seien sie mit der Deutschen Bank auch enger, als bislang bekannt. "Capital" berichte weiter, dass die Deutsche Bank Cerberus nicht nur Geld geliehen habe, sondern auch von Geschäften profitiere, die der Hedgefonds damit eingehe.Laut Insider-Berichten würden sich Cerberus und die Deutsche Bank die Profite teilen, die der Fonds mit dem Geld mache. Mittlerweile habe die Deutsche Bank das aber dementiert."DER AKTIONÄR" wartet derzeit ab, wie sich der Konzernumbau entwickelt. Noch sei es zu früh, um eine Tendenz zu erkennen. Die Deutsche Bank-Aktie bleibt auf der Watchlist, so Fabian Strebin. (Analyse vom 17.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link